Morre aos 67 anos o ex-piloto francês de F1 Philippe Streiff

O ex-piloto francês de Fórmula 1 Philippe Streiff morreu aos 67 anos, informou a F1Media, agência oficial de comunicação da organização, este sábado.

"Estou triste ao saber da morte de Philippe Streiff. Ele mostrou uma coragem e determinação incríveis ao longo da sua vida", disse o presidente da F1, Stefano Domenicali.

Em 1989, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Streiff sofreu um acidente durante treinos com o objetivo de testar pneus para a equipa francesa AGS. Como resultado do acidente, ele ficou tetraplégico.

O piloto nascido em 1955 dedicou sua vida desde então à defesa de pessoas com algum tipo de deficiência. O acidente contribuiu para que as autoridades da F1 melhorassem a segurança e a infraestrutura médica dos circuitos.

Philippe Streiff disputou cinquenta Grandes Prémios na década de 1980, a maioria deles pela equipe inglesa Tyrrell.