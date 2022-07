Morita é leão e já treina às ordens de Rúben Amorim

Morita com Frederico Varandas, presidente do Sporting.

Hidemasa Morita é finalmente leão! Depois de meses de indefinição e de avanços e recuos, o jogador japonês foi oficializado como reforço do Sporting esta sexta-feira, dia em que o clube de Alvalade festeja 116 anos.

O anúncio já era esperado, tendo o Twitter do clube dado a entender que o japonês estava por horas quando anunciou num post curto - "Falta uma horita". O médio ex-Santa Clara assinou até 2026 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.

"Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube muito grande e fantástico. Estou muito feliz. Sem dúvida que este é o maior desafio em toda a minha carreira. Estou muito feliz por poder juntar-me a este clube. O meu sonho sempre foi jogar a Liga dos Campeões, é inacreditável", disse o reforço leonino, elogiando o treinador: "Ruben Amorim é inteligente e construiu uma equipa agressiva. Sinto-me confortável com isso e quero muito trabalhar com ele. Sinto-me muito bem tanto a seis como a oito, tenho confiança suficiente para ocupar as duas posições".

Segundo o Santa Clara oficializou a transferência para Alvalade, recordando que se finalizou um "processo em que as conversações e negociações se estenderam durante largas semanas". No clube açoriano, Morita fez 59 jogos e apontou quatro golos em duas épocas. "A um elemento do nosso plantel profissional que sempre primou pelo rigor e profissionalismo, a Santa Clara deseja felicidades a Hidemasa Morita na sua nova etapa profissional", desejou o emblema dos Açores.

Antes de jogar no Santa Clara, o médio representou o Ryutsu Keizai e no Kawasaki Frontale.