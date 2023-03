Ministério Público pede prisão para o futebolista Quincy Promes que terá esfaqueado o primo

O Ministério Público neerlandês pediu esta sexta-feira uma pena de dois anos de prisão para o futebolista internacional Quincy Promes, atual jogador do Spartak Moscovo, que é acusado de esfaquear um primo, numa disputa em 2020.

O jogador neerlandês enfrentou inicialmente uma acusação de tentativa de homicídio, mas a procuradoria, com base em vários testemunhos, decidiu deixar cair esta acusação, perante a inexistência de prova de que o objetivo era matar o agredido.

O avançado, de 31 anos, está a ser julgado por agressão grave com uma faca a um familiar, um primo seu, esfaqueado no joelho, depois de uma discussão ocorrida durante uma reunião de família em Abcoude, nos Países Baixos, em julho de 2020.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Com base no inquérito da polícia, o Ministério Público suspeita agressão agravada", disse a procuradoria em comunicado, face à abertura do processo, enquanto o futebolista permanece na Rússia, onde joga. A acusação disse também que o motivo do ataque não é claro, mas que em causa poderá estar o roubo de jóias de uma tia.

Quincy Promes, avançado de 31 anos e internacional neerlandês em 50 ocasiões, jogava no Ajax à época dos acontecimentos. Na carreira, o jogador representou o Twente, Go Ahead Eagles, Sevilha, Ajax e Spartak Moscovo.