Será o fim do jejum de 11 anos do AC Milan ou o bicampeonato do Inter? O campeão italiano pode ficar definido domingo, na penúltima jornada da Serie A, numa época em que os dois rivais da mesma cidade voltaram a reinar, separados por apenas dois pontos a duas rondas do fim. E há um português na luta: Rafael Leão pode tornar-se no 12.º luso a vencer o scudetto.

A vantagem, no plano teórico, é do AC Milan de Leão, uma das grandes figuras da equipa treinada por Stefano Pioli, que tem mais dois pontos do que o conjunto orientado por Simone Inzaghi. Domingo, caso os rossoneri vençam na receção à Atalanta e o Inter não ganhe na deslocação a Sassuolo, o AC Milan sagra-se campeão e iguala o número de campeonatos do rival (19).