Miguel Oliveira fecha primeiro dia de treinos no Catar em 13.º

MotoGP. Sem Rossi pela primeira vez no século XXI, mas com Miguel Oliveira

O piloto português Miguel Oliveira terminou o primeiro dia de treinos para o GP do Catar, em Losail, no 13.º lugar. O português, natural de Almada, marcou a sua volta mais rápida em 1:54.053.

Este resultado coloca o almadense como o melhor dos quatro pilotos KTM, à frente do colega de equipa Brad Binder (15.º) e dois pilotos da equipa satélite Tech 3, os estreantes Raúl Fernandez (19.º) e Remy Gardner (21.º).

Na sessão da manhã, que foi feita com condições de pista diferentes das que os pilotos vão ter em corrida, o piloto português tinha conseguido o 10.º lugar.

Nos Treinos Livres 2, a temperatura desceu e as condições em pista ficaram mais próximas daquelas que os pilotos vão encontrar no domingo. Isto fez com que os tempos descessem, com Alex Rins (Suzuki) a ser o mais rápido do pelotão, com um tempo de 1:53.432. O pódio, totalmente espanhol, ficou completo com Marc Marquez (Honda), que fez 1:53.467, e Joan Mir (Suzuki), que completou a volta ao traçado catari em 1:53.579.

O Grande Prémio do Catar de Moto GP marca o início de uma nova temporada do campeonato do mundo, o primeiro no século XXI sem o italiano Valentino Rossi a figurar na grelha de partida.