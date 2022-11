Miguel Oliveira em sexto nos treinos livres para a última corrida de MotoGP

© EPA/JOEL CARRETT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi esta sexta-feira o sexto mais rápido nas duas sessões de treinos livres do Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 20.ª e última prova do Mundial de motociclismo de velocidade.

Miguel Oliveira efetuou a sua melhor volta ao circuito Ricardo Tormo durante a segunda sessão, na qual todos os pilotos melhoraram as marcas efetuadas durante os primeiros treinos livres, com o tempo de 1.30,422 minutos, mais 205 milésimos do que o mais rápido, o italiano Luca Marini (Ducati).

"Não tenho nada de novo para experimentar na mota, tenho o meu trabalho simplificado nesta matéria, simplesmente ir para a pista e sacar o melhor de mim e da mota", disse Miguel Oliveira, que já venceu três vezes em Valência, duas em Moto2 e uma em Moto3.

O nono mais veloz foi o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), líder do Mundial de MotoGP e que precisa de apenas dois pontos para se sagrar campeão, independentemente do resultado do francês Fabio Quartararo (Yamaha), detentor do título e único piloto que o pode impedir de conquistar o campeonato.