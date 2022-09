Miguel Oliveira em 11.º no GP de Aragão

O português Miguel Oliveira (KTM) foi este domingo 11.º classificado no Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 15.ª ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, que foi vencida pelo italiano Enea Bastianini (Ducati).

O piloto luso concluiu as 23 voltas ao traçado do Motorland a 17,071 segundos de Bastianini, que bateu o compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) em cima da meta, por 0,042 segundos, e o espanhol Aleix Espargaro (Aprilia), terceiro, por 6,139.

Quando faltam disputar cinco provas do Mundial, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que caiu logo nos primeiros instantes em Aragão e teve de abandonar a corrida, mantém a liderança do campeonato, com 211 pontos, mas agora seguido de perto por Bagnaia, que tem 201.