Mick Schumacher (Haas) sofreu este sábado um aparatoso acidente nos treinos de qualificação do GP da Arábia Saudita em fórmula 1. O filho do heptacampeão Michael Schumacher perdeu o controlo do carro ao passar em cima do corretor e bateu contra os muros da pista.

A Haas divulgou nas redes sociais que o piloto está consciente. Mas por precaução foi levado para o hospital.