Messi torna-se o terceiro jogador com 100 golos por uma seleção

O argentino Lionel Messi tornou-se na terça-feira o terceiro jogador da história do futebol a atingir e ultrapassar os 100 golos pela sua seleção, ao marcar por três vezes no particular dos campeões mundiais com Curaçau (7-0).

Em Santiago Del Estero, o 'The Best' da FIFA marcou o primeiro tento dos argentinos, aos 20 minutos, assistido por Giovani Lo Celso, para o seu 100.º golo pela 'albi-celeste', e, depois, voltou a faturar aos 33 e 37, passando a somar 102, em 174 jogos.

Messi, atualmente com 35 anos, junta-se no 'clube do centenário' ao português Cristiano Ronaldo, que soma 122 golos, em 198 encontros, e ao já retirado iraniano Ali Daei, que fechou a sua carreira com 109, em 148 embates.

O '10' chega a este registo no segundo particular após a conquista do título mundial em Lusail, no Qatar, onde, em 18 de dezembro de 2022, a Argentina bateu na final a França por 4-2 nos penáltis, após 2-2 nos 90 minutos e 3-3 nos 120.

O jogador do Paris Saint-Germain está, aliás, a viver a fase mais produtiva, em matéria de golos, pela seleção, somando, com o 'hat-trick' a Curaçau, um total de 21 golos nos últimos 13 jogos, desde a 'manita' à Estónia, em 05 de junho de 2022.

Nestes 13 encontros, Messi marcou em 12, falhando apenas face à Polónia, na fase de grupos do Mundial2022, num jogo em que, curiosamente, até desperdiçou uma grande penalidade.

O jogador nascido em Rosário em 24 de junho de 1987 estreou-se na seleção principal argentina em 17 de agosto de 2005, face à Hungria, num jogo em que foi expulso pouco depois de entrar em campo, e estreou-se a marcar ao sexto jogo, frente à Croácia, num particular realizado em 01 de março de 2006.

Na terça-feira, alcançou e ultrapassou a fasquia dos 100 golos, numa carreira pela 'albi-celeste' em que se destaca, claro, o título mundial de 2022, que juntou à Copa América de 2021 e à Finalíssima também de 2022.

Na sua carreira como sénior, Messi tem agora um total de 830 golos, mais 366 assistências - a última face ao Curaçau, para o ex-benfiquista Enzo Fernández - em 1.073 encontros.

Se forem contabilizados apenas os golos pela seleção principal e também as equipas principais de FC Barcelona e Paris Saint-Germain, o total é de 803 golos, mais 361 assistências, em 1.108 embates.

Na temporada 2022/23, Messi tem agora 34 golos e 23 assistências, em 44 jogos.

Os melhores marcadores por seleções:

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) 122 golos (198 jogos)

2. Ali Daei (Irão) 109 (148)

3. Lionel Messi (Argentina) 102 (174)

4. Mokhtar Dahari (Malásia) 89 (142)

5. Ferenc Puskás (Hungria) 84 (89)

6. Sunil Chhetri (Índia) 84 (132)

7. Ali Mabkhout (Emirados Árabes Unidos) 80 (109)

8. Godfrey Chitalu (Zambia) 79 (111)

9. Hussein Saeed (Iraque) 78 (137)

10. Robert Lewandowski (Polónia) 78 (140)

11. Pelé (Brasil) 77 (92)

12. Neymar (Brasil) 77 (124)