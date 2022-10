Messi já marcou a FC Porto e Sporting mas nunca ao Benfica... tal como Ronaldo

O argentino Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo dominaram o futebol na última década e meia, com muito em comum, nomeadamente nunca terem marcado ao Benfica e já terem faturado perante FC Porto e Sporting.

Na quarta-feira, o 30 do Paris Saint-Germain terá - caso seja utilizado, como é previsível - nova oportunidade para quebrar este registo, quando visitar o Estádio da Luz, em Lisboa, na terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

O argentino chega em grande, com 11 golos e nove assistências nos 14 jogos de 2022/23, saldados com 13 vitórias e um empate, incluindo tentos nos derradeiros cinco jogos, num total de sete, e dois livres diretos marcados nos dois últimos jogos.

Na Champions, Messi tem no cartão-de-visita 126 golos, em 158 encontros, mas nenhum ao Benfica, que poderá defrontar pela terceira vez, depois de, com a camisola do FC Barcelona, ter encontrado os encarnados há uma década, na fase de grupos da edição 2012/13.

Depois de, por lesão, não ter estados nos dois jogos dos quartos de final de 2005/06 (empate a zero na Luz e vitória caseira dos catalães por 2-0), o argentino estreou-se face às águias a 2 de outubro de 2012, no Estádio da Luz, em Lisboa.

No reencontro com o ídolo e compatriota Pablo Aimar, então ícone do Benfica, o sete vezes Bola de Ouro não marcou, mas foi o grande desequilibrador do encontro, ao fazer as assistências para os golos do chileno Alexis Sánchez (seis minutos) e do internacional espanhol Cesc Fàbregas (55).

Dois meses e três dias depois, e com o Barça já apurado, o já falecido Tito Vilanova não fez alinhar de início o argentino em Nou Camp, lançando-o apenas aos 58 minutos, num jogo que terminou empatado sem golos, resultado que eliminou o Benfica.

Messi acabou por pregar um grande susto aos catalães, já que saiu lesionado aos 85 minutos, após uma jogada com o guarda-redes encarnados Artur Moraes.

Foi, porém, só o susto e, quatro dias depois, Messi bisou na casa do Betis para chegar aos 86 golos no ano de 2012 e bater o recorde de tentos num ano civil, que pertencia desde 1972 ao panzer alemão Gerd Müller.

O argentino acabaria o ano com inacreditáveis 91 golos, um dos muitos recordes impossíveis de bater que estabeleceu ao longo de uma carreira ímpar, que faz dele candidato, quando se resolver retirar, a melhor jogador da história do futebol.

Entre os seus feitos, surgem 807 golos na carreira como sénior, ao serviço de FC Barcelona C (cinco), FC Barcelona B (seis), FC Barcelona (672), Paris Saint-Germain (18) e das seleções principal (90), sub-20 (14) e sub-23 (dois) da Argentina, mas, por enquanto, nenhum ao Benfica.

Pelo contrário, Messi já marcou, pelo Barça aos outros grandes de Portugal, uma vez ao Sporting (5-2 em Alvalade, em 26 de novembro de 2008, para a Liga dos Campeões), em quatro jogos, e outra ao FC Porto, no único confronto (2-0 em 26 de agosto de 2011, na Supertaça Europeia, no Mónaco).

Curioso é o facto de Cristiano Ronaldo também ter um registo idêntico face aos grandes portugueses: está a zero face ao Benfica e marcou a FC Porto e Sporting, o clube que o lançou para a ribalta do futebol.

O capitão da seleção portuguesa ficou sempre em branco em cinco confrontos com o Benfica, marcou um golo ao FC Porto, em oito embates, e faturou por três vezes frente ao Sporting, que bateu nos quatro reencontros.

O encontro entre o Benfica e o Paris Saint-Germain, da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões em futebol, realiza-se na quarta-feira, pelas 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.