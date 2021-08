Messi em lágrimas no adeus ao Barcelona. "Não estava preparado para isto"

Messi. As explicações do Barcelona e o PSG como destino provável

O argentino Lionel Messi despediu-se este domingo do FC Barcelona, 21 anos depois, numa cerimónia em Nou Camp em que não conseguiu evitar chorar, várias vezes, confessando estar a viver um momento "muito difícil".

"Não estava preparado para isto, pensava que ia continuar em casa", confessou o futebolista de 34 anos, acrescentando ter feito "tudo o que era possível para continuar", numa altura em que não tem "nada fechado" em relação ao futuro.

Messi lembrou que "chegou um miúdo, com 13 anos" e que sai "21 anos depois com a mulher, três filhos catalães-argentinos", deixando claro: "Não podia estar mais orgulhoso de tudo o que fiz aqui e de certeza que vou voltar".

O argentino chegou muito emocionado ao Auditório 1899 do Nou Camp e, antes de conseguir dizer as primeiras palavras, esteve vários minutos a chorar.

"Bons dias. Não sei se consigo falar. Estive a pensar nestes dias, dando voltas a ver o que podia dizer, mas estava bloqueado e continuo. Isto é muito difícil para mim, depois de toda uma vida. Não estava preparado", frisou Messi.

O argentino disse que estava preparado para sair há um ano, que então "sabia o que tinha de dizer", quando, em conflito com o anterior presidente, enviou um 'burofax' para o clube a anunciar a saída, mas que "este ano não".

"Estávamos convencidos de que íamos continuar aqui, em casa, eu era o que queríamos. Sempre colocámos em primeiro lugar o nosso bem-estar, estar em nossa casa e desfrutar da vida em Barcelona, que é maravilhosa", explicou.

O seis vezes Bola de Ouro e outras tantas Bota de Ouro fez questão de agradecer "tudo o que viveu", nomeadamente ao FC Barcelona, no qual disse ter estado sempre "com humildade e respeito, por todos".

"Vivi aqui grandes momentos, também maus, mas todos eles me fizeram crescer e ser quem sou hoje. Dei tudo por este clube, por esta camisola, do primeiro dia ao último", frisou Messi, que tinha acordo para uma renovação do contrato com o FC Barcelona por cinco anos, no qual iria "baixar o salário em 50%".

O internacional 'albi-celeste' também fez questão de deixar uma palavras aos adeptos do conjunto 'culé': "Queria agradecer o carinho das pessoas, mas gostaria de me ter despedido de outra fora, não assim. Gostaria de o ter feito perante as pessoas, no campo, poder escutar o último carinho do público".

"Custou muito neste tempo de pandemia não ter o público por perto, o apoio ao festejar, escutar uma ovação. Retiro-me deste clube sem isso", lamentou, acrescentando: "As coisas aconteceram assim, mas agradeço o carinho de todos estes anos, que foi o mesmo, nos bons e nos maus momentos por que passámos".

Messi deixou claro que sentiu sempre "o reconhecimento e o amor" dos adeptos e disse esperar "voltar algum dia para fazer parte do clube" e "contribuir com algo para o que clube continue a ser o melhor do Mundo".

Numa cerimónia em que recebeu enorme ovação da plateia, que incluía o plantel do FC Barcelona 2021/22, após as primeiras palavras e depois de responder às perguntas dos jornalistas, o argentino também abordou o futuro.

Apesar do "balde de água fria" que foi a não concretização do acordo que tinha para mais cinco anos, algo "triste e duro", Messi não deixou dúvidas: "A minha intenção foi ficar. Não foi possível e agora tenho de procurar o meu caminho e continuar a ganhar".

"As pessoas do Barça conhecem-me, sabem que quero continuar a competir. Se continuasse, iria continuar a lutar por ganhar tudo e entenderão que queira continuar a somar títulos. Felicito o Dani [Alves] pela medalha olímpica ir quero ir atrás [do seu recorde de títulos], pois estou perto", garantiu.

Entre os objetivos está a 'Champions', que ganhou por quatro vezes no FC Barcelona: "Voltar a ganhar a Champions será um dos meus objetivos".

"Não sei quanto tempo me resta, depende de como me sentir fisicamente. Graças a Deus, não tive lesões graves na minha carreira -- "deixa-me tocar na madeira". Até que der, vou tentar", disse Messi, dizendo que o Paris Saitn-Germain "é uma possibilidade" e que "há vários interessados, mas nada fechado".

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, aos 34 anos, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao 'Barça' quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.