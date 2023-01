Messi e Ronaldo enfrentam-se em jogo amigável entre PSG e equipa saudita

Lionel Messi e o Paris Saint-Germain vão defrontar o novo clube de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, e os seus rivais sauditas, Al Hilal, em Riad, no dia 19 de janeiro, anunciaram os campeões franceses nesta segunda-feira.

O PSG viajará para Doha no dia 17 de janeiro antes de seguir para a capital saudita para o jogo no Estádio King Fahd, que verá Messi e Ronaldo renovarem a sua rivalidade.

Messi voltou a treinar com o PSG na semana passada, depois de estar quinze dias de folga após a vitória da Argentina no Mundial no Qatar, em dezembro.

Enquanto isso, Ronaldo, que completará 38 anos em fevereiro, foi comprado recentemente pelo Al Nassr, num contrato que vai até 2025 e supostamente vale mais de 200 milhões de euros (US$ 214 milhões).

A sua chegada ao Al Nassr, comandado pelo francês Rudi Garcia, acontece num momento em que a Arábia Saudita procura melhorar o perfil do futebol no país antes de uma possível candidatura conjunta para sediar o Mundial de 2030 junto com a Grécia e o Egito.

A rivalidade entre Ronaldo e Messi cresceu durante os nove anos em que se enfrentaram em Espanha, quando Messi representava o Barcelona e Ronaldo o Real Madrid.

Os clubes de Riad, Al Hilal e Al Nassr, são os dois clubes mais bem-sucedidos da Arábia Saudita.