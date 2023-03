Messi e pesos pesados do Real Madrid na lista de craques em final de contrato

Nas cinco grandes ligas europeias, também não faltam jogadores de topo em final de contrato e com as respetivas situações ainda por esclarecer, numa lista ilustre encabeçada por Lionel Messi, que termina o seu vínculo com o PSG em junho. Mas há muito mais, entre Bolas de Ouro, Campeões do Mundo e até jovens promessas.

O prolongamento da relação entre Messi e o clube parisiense está em banho-maria. De acordo com notícias veiculadas na imprensa francesa, o argentino quer garantias de que o projeto do clube para a próxima temporada será mais ambicioso. E só mediante essas garantias aceitará assinar um novo contrato.

Perante esta indefinição, vão surgindo notícias quase diárias sobre pretendentes, sempre com o Barcelona (o seu ex-clube) à cabeça. Mas têm sido igualmente noticiadas propostas milionárias de clubes árabes, assim como de equipas norte-americanas.

O Real Madrid tem três pesos pesados cujos contratos terminam este verão, mas nestes casos tudo se conjuga para um prolongamento da ligação. Falamos de Karim Benzema, Luka Modric e Toni Kroos. Os merengues têm ainda outros processos em mãos, pois Marco Asensio, Ceballos, Nacho Fernández e Mariano também terminam os vínculos neste verão.

Nos clubes ingleses também há situações por resolver. A começar pelo Manchester City, onde o médio alemão Gundogan, de 32 anos, tarda em assinar um novo vínculo e tem já o Barcelona à perna.

No Liverpool existem os casos de Roberto Firmino e Naby Keita, e no Chelsea o de N"Golo Kanté. Este último, porém, segundo algumas notícias, já terá acordo para renovar o contrato com os londrinos até 2025.

No Manchester United continua por resolver a situação do guarda-redes David De Gea (uma das condições é o guardião espanhol baixar o salário) e na Liga inglesa há ainda a situação do português Nélson Semedo, defesa do Wolverhampton.

Na Alemanha, os casos mais mediáticos são os do avançado Marcus Thuram (B. Moenchangladbach), Evan Ndicka e Kamada (Eintracht Franfurt) e ainda de Raphäel Guerreiro, internacional português que termina contrato com o Borussia Dortmund dentro de poucos meses.

Na liga italiana, o jogador mais valioso em final de contrato é o central eslovaco do Inter Milão, Milan Skriniar, de 28 anos, enquanto a Juventus tem por resolver as situações de Adrien Rabiot e do ex-benfiquista Di María. Na AS Roma, de Mourinho, são muitos os dossiers em aberto - Wijnaldum, Llorente, Camara, Belotti, Smalling, El Shaarawy e Matic.

