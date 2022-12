Messi bate recorde de likes no Instagram e ultrapassa Cristiano Ronaldo

O futebolista argentino Lionel Messi publicou algumas fotos na sua conta do Instagram a comemorar a vitória do Mundial 2022. Uma das publicações ultrapassou o recorde de likes do Instagram com mais de 45 milhões de likes em menos de 24 horas.

View this post on Instagram A post shared by Leo Messi (@leomessi)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Campeões do Mundo", escreveu o argentino na publicação. "Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos quando lutam juntos e unidos são capazes de alcançar o que nos propusemos",acrescentou.

O recorde anterior era de Cristiano Ronaldo numa publicação feita em 2021.