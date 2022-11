Messi acaba com as dúvidas e garante estar a 100%

Astro argentino treinou condicionado mas garante estar a 100% para a estreia no Mundial.

Lionel Messi garantiu ontem estar "sem nenhum problema físico", horas depois de ter sido divulgada uma fotografia onde o tornozelo do astro argentino aparecia inchado.

Na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente à Arábia Saudita (terça-feira, 10.00, SportTV 1), Messi garantiu que tudo não passou de um falso alarme: "Sinto-me muito bem fisicamente, a verdade é que acho que estou num grande momento, tanto pessoal como físico. Não tenho nenhum problema. Treinei de forma diferente porque sofri uma pancada e foi por precaução", garantiu, assegurando ainda que não alterou a sua preparação para estar no Qatar, sobretudo devido à altura em que a prova acontece. "É um momento diferente da temporada, com muito menos jogos. Jogando, tendo ritmo, sinto-me cómodo e foi assim que tentei chegar ao Mundial", assegurou o capitão argentino, 35 anos, que considerou ainda que este será, "certamente", o seu último Mundial.

Na mesma conferência de imprensa, o treinador Lionel Scaloni afastou a pressão da seleção das Pampas, dizendo que a equipa não está obrigada a vencer a prova, acreditando que serão os detalhes a fazer a diferença, até porque, diz, "há muitas seleções que podem conseguir ganhar". Scaloni aproveitou ainda para elogiar o benfiquista Enzo Fernández, que considerou "uma solução bastante interessante" no contexto de seleção nacional.

"Já tínhamos visto o potencial do Enzo antes de chegar ao Benfica. Vimos a sua evolução e pode dar-nos soluções. Está muito bem fisicamente, felizmente os 26 jogadores à disposição podem jogar. Estão em ótimas condições", afirmou o selecionador argentino.