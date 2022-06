Medvedev irrita-se com treinador, que abandona o court em plena final

O tenista número um do mundo, Daniil Medvedev, caiu este domingo perante o polaco Hubert Hurkacz (número 12 do ranking) na final do torneio de Halle, perdendo assim a segunda final consecutiva de um torneio ATP em relva. Num jogo que durou pouco mais de uma hora, Medvedev foi derrotado em dois sets (por 6-1 e 6-4).

Mas o encontro foi tudo menos pacífico. Primeiro, uma espectadora presente nas bancadas invadiu o court e tentou amarrar-se à rede em forma de protesto cujas motivações são, para já, desconhecidas. Um incidente semelhante aconteceu há semanas, em Roland Garros. A ação não chegou mais longe devido à rápida intervenção dos seguranças.

Someone just ran onto the middle of the court during Medvedev and Hurkacz"s match in Halle. He was removed by security. pic.twitter.com/VyozHhGWE9 - The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 19, 2022

Momentos depois, já depois de Medvedev ter perdido o primeiro set, o treinador do russo, Gilles Cervara, abandonou o court desagradado com os comentários do tenista, que durante todo o encontro continuou a protestar em direção à sua equipa técnica.

Medvedev's Coach had enough of him. He literally walked out during the match #HalleOpen@TennisTV pic.twitter.com/Y6ZiWD5PNz - tega onojaife (@tegasupreme) June 19, 2022

Esta não foi, no entanto, a primeira vez que tal aconteceu, pois já no Open da Austrália de 2021 o treinador tinha virado costas a um ataque de ira do russo.