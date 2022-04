Medeiros, Horta & Vitinha limitada. Sp. Braga trava Benfica antes do Liverpool

Jogaço no arranque da 28.ª jornada da I Liga. Hoje, na Pedreira, a sociedade bracarense Medeiros, Horta & Vitinha limitada, venceu o Benfica (3-2) e acabou com um ciclo de seis jogos do Sp. Braga sem vencer na receção aos encarnados, que assim se podem atrasar na luta pelo segundo lugar. Seguem assim em terceiro lugar, com 61 pontos, a 12 do líder FC Porto (joga segunda-feira com o Santa Clara) e a seis do Sporting (joga domingo com o Paços de Ferreira).

Carlos Carvalhal tinha prometido "entrar com tudo" para vencer o Benfica e os jogadores não o deixaram ficar mal. Apesar de ter mais posse de bola e o domínio do jogo, o Benfica chegou ao intervalo a perder. Um golo de Iuri Medeiros aos 28 minutos, de livre direto, premiava o atrevimento bracarense.

A desvantagem obrigou Nélson Veríssimo a mexer no onze e no esquema. O Benfica passou então a jogar em 4x3x3 muito mais assumido, com Darwin (começou a suplente) na esquerda, Rafa na direita e Yaremchuk no centro. Mas foi o Sp. Braga que marcou de novo. Ricardo Horta serviu o irmão André Horta para o 2-0 aos 59 minutos.

Os bracarenses podiam ter feito o 3-0 logo de seguida, mas em vez disso sofreram o empate em apenas três minutos. Aos 74 minutos André Horta foi dar uma ajuda à defesa, mas cortou uma bola com o braço na área e o árbitro marcou grande penalidade com ajuda do VAR. Darwin marcou e logo depois serviu João Mário para o 2-2 aos 77".

O jogo estava vivo. Os guerreiros do Minho não baixaram os braços e voltaram a colocar-se em vantagem, com um golo de Vitinha (79"). O Benfica subiu então no terreno à procura do empate, mas não o conseguiu e sofreu a quinta derrota neste campeonato, a dias de jogar com o Liverpool (terça-feira) para a Liga dos Campeões. Já o Sp. Braga saiu moralizado para o duelo com o Rangers (Liga Europa).