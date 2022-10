"Bomba" de mercado em dia de jogo com o Benfica: Mbappé quer deixar PSG em janeiro

Kylian Mbappé já viveu dias melhores em Paris. O avançado francês terá avisado o PSG que pretende sair já em janeiro, segundo a RMC e o jornal A Marca. Apesar dos motivos apontados para a saída não serem claros, o jogador sente que estagnou, que o clube falhou promessas feitas na hora da renovação e que não gostará de jogar a avançado-centro, num tridente com Messi e Neymar, com quem terá um mau relacionamento. Com o francês, segundo as notícias veiculadas, pode sair também o diretor desportivo português Luís Campos.

As notícias do descontentamento sucedem-se há mais de um ano e foram várias vezes invocadas para justificar a saída do clube parisiense a custo zero no verão. Algo que acabou por não acontecer. O francês voltou atrás na decisão de abandonar o Parque dos Príncipes para renovar até 2024 e passar a ser o mais bem pago do futebol mundial, além de ter recebido um prémio de assinatura sem precedentes: 140 milhões de euros (se sair poderá ter de devolver pelo menos 100 milhões) para desespero do Real Madrid, que já esperava por ele.

O caso foi de tal forma polémica que Florentino Peres e o presidente de LaLiga (Javier Navas) acusaram o PSG se desonestidade e queixaram-se de Nasser Al-Khelaïfi à UEFA. Por isso mesmo agora ninguém acredita que os merengues voltem a tentar a contratação, mas a presença de Mbappé em Madrid amanhã para ver uma tourada na companhia de Sergio Ramos promete dar que falar. Segundo o L'Equipe, o Liverpool, que o tentou contratar antes de apostar em Darwin Nuñez do Benfica, é o principal interessado e contará com a oposição do PSG, que não pretende facilitar a saída.

Agora, cinco meses depois de renovar volta a estar descontente e nem a nomeação de Luís Campos (com quem tem excelente relacionamento), para diretor do futebol, o impedirá de sair. Questionado sobre o mau estar do jogador, na antevisão do jogo com o Benfica de hoje, o treinador, Christophe Galtier, explicou que o jogador não se tem mostrado frustrado por jogar como avançado-centro, depois de anos a atuar na ala esquerda, e que o desagrado mostrado no fim de semana, após o empate com o Reims (1-1) se deveu ao facto de ter jogado doente.

Esta época, Mbappé tem jogado mais na frente de ataque. Uma posição que não lhe agrada. Tem oito golos em nove jogos e zero assistências. Números que o deixam muito abaixo do desempenho de Erling Haaland do Manchester City (20 golos em 13 jogos), com quem há dois anos dividia as atenções do futebol mundial.