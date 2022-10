Mbappé é o jogador de futebol mais bem pago do mundo

O atacante francês Kylian Mbappé, ganhará um recorde de cerca de 131 milhões de euros em ganhos anuais, ocupando o primeiro lugar da lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo, de acordo com uma reportagem da revista Forbes.

A revista observou que Mbappé atravessou a marca dos 100 milhões de euros aos 23 anos, enquanto lendas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estavam na casa dos 30 anos e no auge das suas carreiras quando atravessaram pela primeira vez essa marca.

Mbappé assinou em maio uma extensão do contrato de três anos para permanecer no Paris-Saint Germain. De acordo com a Forbes, o acordo trará a Mbappé cerca de 112 milhões de euros pelo seu salário e bónus de temporada, além de uma estimativa de 18 milhões de euros em receitas anuais de empresas como a Nike, Dior, Hublot e Oakley.

Mbappé esteve na capa do jogo de vídeo EA Sports FIFA, fundou a empresa de produção Zebra Valley e é um investidor na plataforma NFT Sorare.

"Ele já é um ícone global", disse à Forbes o co-fundador da Sorare, Nicolas Julia. "Ele quer ajudar o mundo e mostrar, também, que coisas enormes podem ser construídas a partir de França".

O companheiro de equipa do PSG Messi, 35 anos, ocupa o segundo lugar, com 123 milhões de euros e Ronaldo, 37 anos, no Manchester United, ocupa o terceiro lugar, com 102 milhões de euros.

No total, os dez primeiros classificados irão receber cerca de 669 milhões de euros esta época, um salto de 11% em relação aos valores do ano passado. Mbappé, Messi e o Ronaldo contabilizam em conjunto mais de metade desse valor total.