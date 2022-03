Max Verstappen vence pela primeira vez esta temporada

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo pela primeira vez na nova temporada de Fórmula 1, no Grande Prémio da Arábia Saudita, em Jeddah, depois ter abandonado no fim de semana passado com problemas mecânicos no seu carro. Após uma batalha intensa na reta final da corrida, Verstappen levou a melhor sobre Charles Leclerc, da Ferrari, que foi segundo, com o colega de equipa, o espanhol Carlos Sainz, a terminar em quarto.

As primeiras voltas da corrida pareciam indicar um domínio do mexicano Sergio Perez (Red Bull), que saiu da pole position. O cenário mudou na volta 15, quando o canadiano Nicholas Latifi, da Williams, embateu num dos muros de proteção e acionou a entrada do safety car em pista, o que proporcionou alterações nas estratégias de paragem nas boxes por parte das equipas., levando Charles Leclerc (vencedor do grande prémio anterior) para a frente da corrida.

O segundo grande prémio da temporada ficou marcado por várias desistências de diferentes equipas. Ainda antes do arranque, o japonês Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) abandonou o carro após um problema mecânico e não esteve na grelha de partida. À volta 35, foi a vez de Fernando Alonso (Alpine) desistir, seguido de Daniel Ricciardo, da McLaren, cujo carro parou na mesma volta. Estes dois incidentes levaram a que os carros ficassem parados na entrada da linha das boxes, o que acionou nova entrada do safety car em pista. O finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, também teve problemas mecânicos no seu monolugar, desistindo na volta 37. Já na reta final, foi a vez do outro piloto da Williams, Alex Albon, retirar o seu carro após um contacto em pista com Lance Stroll.

Este foi também um fim de semana difícil para a Mercedes e em particular para heptacampeão do mundo Lewis Hamilton, que qualificou em 16.º (mas saiu de 15.º após a decisão da Haas em não fazer alinhar Mick Schumacher após um aparatoso acidente no sábado), terminou em 10.º. O seu colega de equipa, George Russell, terminou em quinto lugar.

Após a segunda corrida da temporada, o campeonato de Fórmula 1 é liderado pelo monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, com 45 pontos. Em segundo e terceiro lugar estão, respetivamente, Carlos Sainz (33 pontos) e Max Verstappen (25 pontos).

A próxima corrida está agendada para o fim de semana de 8 a 10 de abril, e vai decorrer em Melbourne, na Austrália.