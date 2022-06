Max Verstappen vence GP do Canadá e é cada vez mais líder

Verstappen concluiu as 70 voltas ao circuito de Montreal com 0,993 segundos de vantagem sobre o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que foi segundo classificado, e 7,006 sobre o britânico Lewis Hamilton (Mercedes), que foi terceiro.

Com estes resultados, Max Verstappen alargou a vantagem na frente do campeonato, agora com 175 pontos, 46 à frente do seu companheiro de equipa Sergio Perez (129), que hoje abandonou.

Charles Leclerc, da Ferrari, está em terceiro, com 126, depois de hoje ter terminado a corrida em quinto.