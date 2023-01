Mau tempo adia jogo entre o Al Nassr de Ronaldo e o Al Tai de Pepa

O jogo entre o Al Nassr, novo clube de Cristiano Ronaldo, e oo Al Tai, treinado por Pepa, foi adiado para esta sexta-feira devido ao mau tempo em Riade, anunciou o clube saudita horas antes do início da partida.

"Devido à chuva forte e às condições climáticas que afetaram a eletricidade do estádio, fomos oficialmente informados de que o jogo desta noite contra o Al Tai foi adiada por 24 horas. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado aos adeptos e desejamos viagens seguras a todos", informou o Al Nassr nas redes sociais.

De qualquer forma, esta não seria ainda a estreia de Cristiano Ronaldo pela sua nova equipa, já que o avançado português tem de cumprir dois jogos de castigo decretados pela Federação inglesa (FA), ainda do tempo em que representava o Manchester United - devido a um gesto "impróprio" que teve para com um jovem adepto do Everton.

Atualmente orientado pelo francês Rudi Garcia, e com o brasileiro Talisca (ex-Benfica) e o camaronês Aboubakar (ex-FC Porto), o Al Nassr é o segundo clube com mais títulos conquistados na Arábia Saudita, com nove troféus, apenas atrás do recordista Al Hilal (18).

A partida entre o Al Nassr e o Al Tai foi agendada para esta sexta-feira, às 15.00 em Portugal Continental.