Mascote dos Nuggets ganha mais do que a jogadora mais bem paga da WNBA

Uma mascote a ganhar mais do que a jogadora mais bem paga da WNBA (a NBA feminina)? Sim. É verdade e mostra também a gritante desigualdade salarial entre homens e mulheres, que praticam o mesmo desporto. Angel McCoughtry, jogadora dos Minnesota Lynx e cinco vezes All Star da WNBA partilhou dois comentários no Twitter a revelar o salário de Rocky, a mascote dos Denver Nuggets da NBA, com o seguinte comentário: "Posso aprender a ser mascote."

A estrela da WNBA comparou ainda os 625 mil dólares (631, 8 mil euros) anuais de Rocky com os 228 094 (230, 5 mil euros) ganhos por Diana Taurasi (Phoenix Mercury), três vezes vencedora da WNBA e cinco vezes medalhada de ouro olímpica, que é a jogadora mais bem paga da WNBA, ao lado de Jewell Loyd (Seattle Storm) e Breanna Stewart (Phoenix Mercury). A jogadora mais mal paga da WNBA é Kaela Davis, com 1607 dólares. (1624 euros).

Se o salário médio de uma jogadora na WNBA é de 102 120 euros por ano, o salário médio de um jogador na NBA é de cerca de 8,5 milhões de euros, sendo que há dez estrelas a receber mais de 42 milhões de euros, numa lista liderada por Stephen Curry (48 milhões).

"A diferença salarial entre mascotes e atletas de elite diz muito sobre como a indústria do desporto olha para as atletas mulheres", reagiu Caroline Fitzgerald, fundadora da Goals.

De acordo com o Sports Business Journal, os animadores da NBA recebem em média 66 mil eruos, sendo que Rocky ganha o triplo das mais bem pagas da WNBA. Harry, o falcão mascote dos Atlanta Hawks chega aos 606 mil euros e Benny, o touro dos Chigado Bulls, recebe 404 mil por ano.

Mas Rocky não é uma mascote qualquer. Escolhida num concurso em 1990, o leão da montanha a quem os adeptos chamam de SuperMascot Rocky, mostrou ser um verdadeiro atleta dentro de um desconfortável fato. Voa de trampolins para fazer afundanços, faz mortais antes de encestar e marca de costas para o cesto. Entrou para o Hall da Fama dos Mascotes, em 2008, e é 'pai' de Hooter, a mascote dos Pistons.

Para ser mascote é preciso ter experiência, capacidade atlética e disponibilidade total. Cada temporada da NBA tem 82 jogos, sendo que 41 deles são em casa. Portanto, devem estar disponíveis e prontos para um show de 48 minutos pelo menos 41 vezes por ano. Têm de saber dançar, atuar, fazer movimentos de ginástica e arrancar gargalhadas. E tudo isto com uma dose de loucura.

O ambiente dos pavilhões ganha jogos e por isso a capacidade para entreter as bancadas é tão bem paga.