Toni Martínez foi o joker lançado por Sérgio Conceição para a batalha com a Lazio e o espanhol passou com distinção no exame, apontando os dois golos da vitória por 2-1 no Dragão que deixaram o FC Porto em vantagem na eliminatória que dá acesso aos oitavos de final da Liga Europa - foi considerado pela UEFA o jogador da semana competição.

O avançado de 24 anos, contratado na época passada ao Famalicão, tem sido uma segunda escolha para Sérgio Conceição. Esta temporada, apesar de utilizado em 23 jogos, foi titular em apenas seis partidas, num total de 754 minutos jogados. Mesmo assim, tem seis golos apontados em todas as competições oficiais, números que o tornam no jogador do plantel portista que precisa de menos minutos para faturar - uma média de um golo a cada 125 minutos.