Martínez diz que golo de Ronaldo ao minuto 21 é "sinal" de Diogo Jota

O selecionador Roberto Martínez afirmou que o golo de Cristiano Ronaldo, aos minuto 21, na goleada (5-0) sobre a Arménia, em Erevan, foi um “sinal” que Diogo Jota continua presente na seleção portuguesa de futebol. A conferência de imprensa foi realizada após o jogo, neste sábado, 06 de setembro.“Acredito que é um sinal. Já falámos da sua presença e como ele continua connosco. Sentimos isso desde o primeiro treino no estágio. O grupo falou disso, claro. É um sinal do Diogo Jota o nosso capitão marcar um golo ao minuto 21”, afirmou Roberto Martínez. Este foi o primeiro jogo de Portugal após desaparecimento do ex-avançado..Portugal goleia na Arménia no arranque da qualificação para o Mundial 2026 (veja os golos).Diogo Jota, que utilizava a camisola 21, morreu na sequência de um acidente de viação, em 03 de julho, aos 28 anos de idade. A morte precoce do jogador português, que atuava no Liverpool, causou comoção nacional e internacional.Na goleada com a Arménia, Ronaldo bisou na partida, chegando aos 140 golos com Portugal, João Félix também marcou dois e João Cancelo assinou igualmente o nome na lista de marcadores. A comitiva lusa viaja ainda esta noite até Budapeste, onde, na terça-feira, defronta a Hungria, na segunda jornada do Grupo F..Quim: “Portugal é fortíssimo com qualquer onze”.Diogo Jota e Jorge Costa homenageados e condecorados a título póstumo