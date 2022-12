Marrocos: Um País na Vanguarda do Futebol Mundial

Marrocos, com a sua histórica, o seu território vasto e variado e sua soberba diversidade geográfica, a sua identidade aberta ao mundo e a profundidade da sua cultura e tradição, possui um capital humano enorme caracterizado tanto pela diversidade das suas origens como pela singularidade dos seus valores fundadores, riquezas que permitiram ao país sob a liderança sábia do Rei Mohamed VI, enfrentar com confiança e maturidade, grandes desafios e mudanças vividas pelas sociedades modernas, pondo em marcha uma nova visão estratégica cujo objetivo, modernizar o país como vetor de desenvolvimento e estabilidade capaz de assegurar um potencial de crescimento inigualável, e que permita ao país de se afirmar como uma nova potência regional africana e um parceiro pretendido pelas principais potências internacionais.

Esta modernização que ficou claramente mais uma vez comprovada pelo atual percurso da seleção nacional marroquina de futebol no mundial do Qatar 2022, o coletivo que não parou de conquistar a atenção e admiração do mundo inteiro, não apenas pelos resultados registados frente a seleções de elite, mas sobretudo pela humildade, dedicação, entrega e a persistência em dignificar e honrar a imagem do país, do povo marroquino e da nação árabe no maior palco de futebol mundial, e ainda a preservação dos valores familiares com a partilha e vivência dos momentos de alegria com os pais e familiares próximo, este quadro de felicidade familiar que estava sempre notório no fim de cada jogo e concretamente quando os jogadores da seleção marroquina se dirigem aos pais e cônjuges.

A caminhada de sucesso do coletivo da seleção marroquina no mundial do Qatar 2022, fez história e conseguiu reafirmar perante o mundo inteiro, que os resultados até agora alcançados, não são surpreendentes, pelo contrário são o espelho da visão sábia do Rei Mohamed VI que teve como objetivo, implementação de políticas de crescimento sustentável que permitiram transformar o país numa potência regional, continental e internacional, nomeadamente no domínio desportivo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

E isso ficou claramente subscrito no lugar e no tempo, com os resultados conquistados pelos diversos clubes nacionais tais como o Raja e o Wydad de Casablanca, FAR etc... em competições africanas e internacionais da FIFA, e pelas estratégias adotadas pelas academias de clubes nacionais na área de formação de jogadores marroquinos, que no entanto permitiu a muitos talentos nacionais de conquistarem lugares nos clubes de elites dos campeonatos europeus.

E ainda, o sucesso alcançado, é de facto fruto de uma política pioneira sustentada pelos diversos organismos de desporto no país, e concretamente pela federação marroquina de futebol e pelo estado marroquino através da mobilização dos meios necessários para modernizar e potenciar as infraestruturas de desporto no país por meios tecnológicos mais desenvolvidos, de recursos humanos competentes, partindo para isso, do princípio que a indústria desportiva e o espelho do desenvolvimento do país.

Contudo, a prestação positiva do conjunto da seleção nacional marroquina na fase de grupos contra grandes seleções europeias como a Croácia e Bélgica, e nos oitavos contra a Espanha e Portugal nos quartos, tem conseguido além da mobilização do apoio psicológico do povo marroquino e da união da nação árabe e do continente africano, alcançar um lugar nas meias-finais ao lado das seleções consideradas desde início da competição candidatas para ganhar a mundial, um acontecimento classificado por todos como um feito histórico que coloca Marrocos e o continente africano no elite das grandes potencias do futebol mundial, mostrando ao mundo inteiro, que com a determinação de honrar o compromisso nacional, e possível disputar com as seleções qualificadas e com igualdade de oportunidades, à conquista do troféu.