Marrocos e Croácia protagonizam o terceiro empate a zero no Mundial

O jogo entre Marrocos e a Croácia foi o terceiro empate a zero no Mundial.

A Croácia, finalista vencida da última edição, e Marrocos empataram esta quarta-feira a zero, em encontro da primeira jornada do Grupo F do Mundial de futebol de 2022, disputado no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

O encontro entre croatas e marroquinos, que passaram a contar um ponto, foi o terceiro sem golos no Qatar. Na terça-feira, o mesmo resultado aconteceu no Dinamarca - Tunísia e no México - Polónia.

A primeira jornada do Grupo F fica concluída esta quarta-feira, com o embate entre a Bélgica, quarta classificada no Mundial de 2018, e o Canadá, que está pela segunda vez na fase final, depois da estreia em 1986, há 36 anos.

Morocco and Croatia share the points. @adidasfootball | #FIFAWorldCup - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 23, 2022

VEJA AQUI AS ESTATÍSTICAS DO JOGO.