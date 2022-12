Marrocos: Academia Mohamed VI é um valor acrescentado

Com a chegada do Qatar 2022 a sua reta final e o encerramento daquele que é o maior palco do futebol mundial, ficou notório que o percurso brilhante da seleção nacional marroquina no mundial, tem motivado a euforia do povo marroquino, da nação árabe e do continente africano, o sentimento que rapidamente se transformou numa união a volta de um coletivo determinado em prescrever uma nova página da história do futebol árabe e africano, um feito soberbo e inédito alcançado graças a dimensão da confiança no potencial humano existente, ao amor a pátria e crer dignificar da melhor forma possível o país, o povo a nação árabe e o continente africano, facto que desde início esteve no foco central dos media nos diversos cantos do mundo destacando o testemunho da capacidade técnica do coletivo marroquino.

Este percurso que mereceu também uma homenagem dignificante por parte do organismo mundial do futebol - FIFA que descreveu a atuação produzida pelo conjunto da seleção marroquina como «brilhante a todos os níveis», e acrescentou destacando que os resultados atingidos são no fundo, o reflexo da eficácia das políticas implementadas desde há décadas por Marrocos para dinamizar a evolução das diversas modalidades do desporto em Marrocos, políticas certeiras que fazem parte da visão sábia do Rei Mohamed VI com objetivo de garantir o prosseguimento de um desenvolvimento linear e um futuro promissor.

De facto, além dos valores humanos aqui proferidos, o sucesso do coletivo marroquino no mundial do futebol Qatar 2022, é fruto da aposta das autoridades marroquinas representadas pela federação marroquina do futebol em concretizar a visão do Rei Mohamed VI através da mobilização de meios necessários para potencializar as suas capacidades e respetivas delegações nas diversas regiões do país, por infraestruturas modernas do acordo com as normas internacionais para captação e formação de talentos nacionais, estratégia que tem permitido a Academia Mohamed VI, de se tornar ao longo do tempo, um modelo de sucesso internacional, uma instituição a traçar o caminho para o futuro e um valor acrescentado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A prestação da seleção nacional marroquina no mundial do Qatar 2022 e sua classificação no quarto lugar no ranking mundial, e a semelhança dos resultados alcançados pelo atletismo nacional nos diversos palcos mundiais, a classificação cimeira da seleção nacional de futsal etc..., consegui provar ao mundo inteiro que a modalidade de futebol no país tem valores e potencial de ir mais longe, e que possui capacidade de se afirmar como candidato para lugares de cimeira. Argumentos que obrigaram o organismo mundial de futebol - FIFA de rever a sua estratégia quanto ao continente africano e possibilidade de aumentar o número dos países candidatos a participar no próximo mundial, e anunciou o privilégio concedido a Marrocos de organizar o próximo mundial dos clubes, decisão que pode ter aberto as portas, à possibilidade de Marrocos vir a organizar um mundial.

Face a relevância do êxito histórico, aproveito esta oportunidade para felicitar a seleção nacional marroquina, jogadores, treinador e equipa técnica por este feito inigualável que deslumbrou o mundo inteiro, pela qualidade do futebol, pela união, pelos valores morais e familiares que muito honraram os marroquinos dentro do país e fora, à nação árabe e o continente africano, e que contribuíram para dignificar a imagem do país e do povo no mundo.