Marega deixa o FC Porto e assina pelo Al Hilal

Marega sozinho no Municipal de Famalicão

O Al Hilal da Arábia Saudita anunciou este domingo a contratação de Mousa Marega do FC Porto. O avançado maliano está em final de contrato (termina em junho) e já se tinha percebido por declarações do empresário que não iria renovar.

Agora é oficial. Marega deixa o Dragão ao fim de quatro épocas e meia e 72 golos em 191 jogos - esta temporada tem 12 golos em 45 partidas - sendo o sexto melhor marcador estrangeiro da história do clube, em igualdade com Falcão. À sua frente estão apenas Mário Jardel, Jackson Martínez, Hulk e Madjer, este com apenas mais dois.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O avançado maliano de 30 anos ruma assim às arábias para representar o antigo clube de Jorge Jesus, agora orientado pelo português José Morais. O atual líder do campeonato saudita, conta com alguns jogadores bem conhecidos dos portugueses, como André Carrillo e Luciano Vietto.

O Al Hilal não anunciou a duração do contrato, mas segundo alguma Imprensa o jogador assinou por três épocas a troco de 15 milhões de euros (5 milhões/ano).

O FC Porto joga na segunda-feira com o Farense na 32.ª jornada da I Liga. Se não vencer o Sporting é campeão nacional...