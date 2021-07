Marco Silva é o novo treinador do Fulham

O Fulham anunciou esta quinta-feira a contratação de Marco Silva como novo treinador, tendo assinado um contrato válido por três temporadas.

O treinador português de 43 anos substitui o inglês Scott Parker que tinha conduzido a equipa londrina, que foi despromovida ao Championship, o segundo escalão do futebol inglês.

"Estou muito satisfeito e orgulhoso por ser nomeado treinador de um clube tão histórico. Quero agradecer ao proprietário, Sr. Khan, Tony Khan e a toda a estrutura futebolística do Fulham Football Club, pela confiança depositada em nós. Estou entusiasmado para começar e minha mensagem para os nossos adeptos, antes deste grande desafio, é que todos nós trabalharemos juntos para termos sucesso, para que eles possam sentir-se orgulhosos no final da temporada", disse Marco Silva ao site do Fulham.

O treinador português estava sem clube desde dezembro de 2019, altura em que foi demitido do Everton depois de uma derrota por 5-2 no dérbi com o Liverpool.

Este é o sétimo clube da carreira de Marco Silva, depois de Estoril, Sporting, Olympiacos, Hull City, Watford e Everton.