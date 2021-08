Marchesín vai ser operado ao joelho para "corrigir problema no menisco"

FC Porto vence Famalicão com 'bis' de Martinez e junta-se a Sporting e Benfica

O guarda-redes do FC Porto Agustín Marchesín vai ser esta quinta-feira operado ao joelho direito, para "corrigir um problema no menisco interno", informou o clube da I Liga portuguesa, através do site oficial.

"No boletim clínico portista figuram os nomes de Marko Grujic (treino condicionado) e Marchesín, que esta tarde vai ser submetido a uma artroscopia ao joelho direito para corrigir um problema no menisco interno", refere a nota dos dragões, relativamente ao treino desta quinta-feira, no Olival.

Esta temporada, Marchesín participou em apenas um jogo dos portistas, no particular diante do Lyon, em 31 de julho, depois de ter integrado a seleção da Argentina, que conquistou a Copa América.

De resto, o guarda-redes internacional argentino, que deverá estar ausente dos relvados durante seis semanas, não foi utilizado nas duas partidas oficiais do FC Porto, tendo sido suplente de Diogo Costa nos triunfos sobre Belenenses SAD e Famalicão, das duas primeiras rondas da I Liga.

O FC Porto, que divide o topo da classificação com Sporting, Gil Vicente e Benfica, todos com seis pontos, continua a preparar o embate da terceira jornada, diante do Marítimo, agendado para domingo, às 18:00, na Madeira.

A equipa comandada por Sérgio Conceição volta a treinar na sexta-feira, no centro de treinos do Olival.