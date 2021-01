Marcelo e governo felicitam Abel Ferreira pela conquista da Libertadores

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou este sábado o treinador do Palmeiras, o português Abel Ferreira, pela conquista da Taça Libertadores de futebol.

"O Presidente da República felicita o treinador português Abel Ferreira pela conquista da Taça dos Libertadores, ao comando da equipa do Palmeiras", lê-se na mensagem divulgada no sítio da Presidência da República na Internet.

O Palmeiras venceu o Santos por 1-0.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, também felicitou o treinador, através do Twitter.

"Pelo segundo ano consecutivo, um treinador português vence a principal competição sul-americana de clubes. Quero agradecer ao Abel Ferreira e à sua equipa técnica por contribuírem com mais esta página de ouro para a história dos treinadores portugueses, que muito orgulha o País!", escreveu.

"Mais uma conquista que engrandece o futebol"

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, também celebrou o feito de Abel Ferreira, que hoje conquistou a Taça Libertadores ao serviço do Palmeiras frente ao Santos (1-0).

"Mais uma conquista, esta protagonizada por Abel Ferreira, que engrandece o futebol profissional e que, nesta altura, nos dá um pouco mais de conforto e ânimo. Celebrar os êxitos dos nossos, que estão longe, é como festejar os nossos", escreveu o dirigente na rede social Facebook.

Proença afirma ainda que "depois de Jorge Jesus [que venceu o troféu com o Flamengo em 2019], Abel Ferreira elevou o talento" do futebol português, que está "definitivamente na rota mundial" da modalidade.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o treinador português.

"Envio um forte abraço de parabéns ao Abel Ferreira e a toda a sua equipa técnica e jogadores pela brilhante conquista da 'Copa' Libertadores após vitória por 1-0 diante do Santos", pode ler-se na mensagem, divulgada numa nota no sítio 'online' da FPF.

Gomes destaca a "carreira superlativa ao longo dos últimos anos" do técnico, que sucede a Jorge Jesus, que tinha ganho a prova em 2019 com o Flamengo.

"Fazê-lo aos 42 anos, com uma carreira inteira pela frente, evidencia ainda mais a qualidade do seu talento, do seu trabalho, do seu esforço e da sua dedicação. [...] Obrigado e parabéns Abel", acrescentou.

O dirigente federativo sublinhou ainda que a conquista não dignifica apenas Abel Ferreira, mas também "a sua profissão, todo o futebol e todo o desporto nacionais".