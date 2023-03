Marc Márquez foi penalizado por "condução irresponsável"

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) foi este domingo penalizado com uma dupla longa volta a aplicar no Grande Prémio da Argentina, no próximo domingo, por "condução irresponsável" no choque com o português Miguel Oliveira no GP de Portugal.

Os comissários consideraram que Márquez foi "excessivamente agressivo, provocando a queda" de Miguel Oliveira.

"Isto contraria as instruções especificamente dadas aos pilotos e às equipas" e é considerada "condução irresponsável" causadora de "perigo para outros competidores".

Esse tipo de comportamento "infringe o artigo 1.21.2 do regulamento" dos grandes prémios da Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Por esses motivos, os comissários decidiram aplicar a Marc Márquez uma dupla 'long lap penalty', uma penalização que obriga os pilotos a percorrerem uma extensão maior da pista.

A penalização será aplicada na próxima corrida do campeonato, o GP da Argentina, que se disputa no próximo domingo, dia 02 de abril.

Piloto aceita a penalização

Marc Márquez admitiu ter cometido um erro no acidente com o português Miguel Oliveira e aceitou a penalização.

"Neste momento, a Argentina preocupa-me pouco. Hoje, o mais importante é o que o Miguel está bem. Para mim, hoje isso é o mais importante. Cometi um grande erro na primeira parte da curva 4 e isso criou tudo. Travei e tive um bloqueio massivo na roda dianteira, quando libertei o travão a minha ideia era ir para o lado esquerdo, mas a moto inclinou-se e não consegui evitar ir para o lado direito. Ainda consegui evitar o Martin, mas não consegui evitar o Miguel", referiu.

Em declarações aos jornalistas, o seis vezes campeão mundial de MotoGP garantiu ter ficado "muito preocupado" com Miguel Oliveira, "porque o contacto foi muito forte".

"Já lhe disse a ele pessoalmente, mas quero-lhe pedir desculpa a ele, à equipa e aos adeptos portugueses. Já fui penalizado por esse erro, com uma dupla volta longa na Argentina, e concordo completamente. Tenho algumas lesões na mão, no joelho, que temos de avaliar. Mas a minha situação não é o mais importante neste momento", disse.

Márquez diz que nunca nenhum piloto quer "ter este tipo de incidentes" ou "terminar uma corrida assim", assegurando que não fez uma tentativa de ultrapassagem.

"Se virem nas curvas anteriores, eu estava longe, não estava a pensar ultrapassar, foi um bloqueio massivo. Podemos explicar com muitas coisas, mas, no final, foi o meu erro que causou o acidente de outro piloto. Fui penalizado e mereço-o", referiu.

O GP de Portugal de MotoGP foi a primeira das 21 provas do Mundial de Velocidade de 2023.

A corrida de hoje foi ganha pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que já tinha ganho a sprint de sábado.

O atual campeão mundial lidera o campeonato, com 37 pontos.