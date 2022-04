Maravilhas do pé esquerdo leonino em Tondela

Foi um triunfo arrancado com o pé esquerdo. Gonçalo Inácio e Sarabia (bisou) marcaram os golos com que o Sporting venceu esta noite o Tondela, na 29.ª jornada da I Liga. Uma vitória importante, que mete pressão no líder FC Porto, que está agora à distância de três pontos e joga domingo, com o Vit. Guimarães, e mantêm os nove pontos de vantagem para o Benfica, o próximo adversário.

Rúben Amorim temia falta de espaço para o Sporting impor o seu jogo, mas o Tondela esqueceu-se de Ugarte, que teve espaço de sobra para conduzir a bola sem pressão e servir o trio da frente - com Pablo Sarabia, Marcus Edwards e Pedro Gonçalves. Com Paulinho no banco e Slimani a ver o jogo pela televisão, os leões entraram em campo com um onze sem avançados de raiz onde sobressaíram as maravilhas do pé esquerdo.

A começar por Gonçalo Inácio. Aos 29 minutos, o central desbloqueou o jogo com um remate de pés esquerdo de fora da área a uns bons 30 metros. O segundo golo chegou quatro minutos depois, numa jogada espetacular a envolver o trio ofensivo. Edwards e Pedro Gonçalves combinaram bem e Sarabia marcou na cara de Trigueira depois de tabelar com o português.

A primeira fase de construção era bem feita e a equipa leonina dominava por completo os acontecimentos, com Edwards em destaque, mas o marcador não se alterou até ao intervalo. O descanso serviu para o clube beirão homenagear Rolando Cruz, roupeiro há 40 anos no clube.

No segundo tempo o jogo arrefeceu e o Sporting perdeu Matheus Reis para o dérbi da próxima jornada. O lateral esquerdo viu o quinto cartão amarelo e será baixa para Amorim frente ao Benfica no dia de Páscoa. Para não correr o risco de também ficar sem Ugarte, o treinador dos leões tirou-o do jogo aos 56 minutos e deu lugar a Daniel Bragança.

Gonçalo Inácio, Pedro Porro e Pedro Gonçalves também foram descansar mais cedo, depois de Sarabia fazer o 3-0 de grande penalidade aos 69 minutos. Mais um golo de pé esquerdo, que coroa o espanhol como melhor marcador da equipa esta época, com 17 golos.

Depois Manu Hernando reduziu para o Tondela, num cabeceamento espetacular que bateu Adán, mas insuficiente para impedir mais uma derrota beirã. Equipa treinada por Nuno Campos está em 16.º, lugar que dá acesso ao playoff de manutenção na I Liga.