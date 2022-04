Manchester United anuncia contratação do treinador do Ajax

O Manchester United anunciou esta quinta-feira a contratação do treinador holandês Erik ten Hag para a próxima época, sendo que o contrato será válido até junho de 2025, com opção de renovar por mais um ano.





O técnico de 52 anos passou as últimas quatro épocas e meia treinador do Ajax, conduzindo o clube de Amesterdão a dois títulos de campeão dos Países Baixos, duas Taças e uma Supertaça, além de ter chegado às meias-finais da Liga dos Campeões em 2018-19.

Erik ten Hag vai agora assumir o comando de um dos mais titulados clubes da Premier League, onde jogam os portugueses Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, tendo como principal missão voltar a ser campeão inglês, algo que o Manchester United não consegue desde 2012-13, na última época do lendário Alex Ferguson.

Depois disso, os red devils tiveram sete treinadores, entre os quais José Mourinho, mas apenas conseguiram vencer uma Taça de Inglaterra, uma Taça da Liga, duas Supertaças e uma Liga Europa.

"É uma grande honra ser nomeado treinador do Manchester United e estou muito entusiasmado com o desafio que temos pela frente. Conheço a história deste grande clube e a paixão dos adeptos e estou absolutamente determinado a desenvolver uma equipa capaz de voltar a ter o sucesso que merece", disse Erik ten Hag ao site oficial dos red devils, onde admitiu que "será difícil deixar o Ajax após anos incríveis".

Por sua vez, John Murtough, diretor do futebol do United desejou "boa sorte" ao novo técnico. "Durante os últimos quatro anos no Ajax, Erik provou ser um dos treinadores mais empolgantes e bem-sucedidos da Europa, conhecido pelo futebol atraente e ofensivo e compromisso com a juventude", revelou o diregente, garantindo que durante as conversações entre as duas partes ficou "profundamente impressionado" com sua visão de longo prazo para devolver o Manchester United ao sucesso.