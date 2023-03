Manchester City vence Newcastle com golo de Bernardo Silva

O Manchester City recebeu e venceu este sábado o Newcastle, por 2-0, com um golo de Bernardo Silva, no arranque da 26.ª jornada da Premier League.

Já depois de Phil Foden ter aberto o marcador, num lance individual, aos 15 minutos, o internacional português, acabado de entrar na partida, confirmou o triunfo dos bicampeões ingleses, aos 67', com um remate já dentro da área.

BERNARDOOOOO



@premierleague | @ManCity 2 x 0 @NUFC#PremierELEVEN pic.twitter.com/qwxIFrTz8s - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) March 4, 2023

Rúben Dias foi titular e esteve a tempo inteiro na defesa da equipa de Pep Guardiola, que passou a somar 58 pontos, no segundo lugar, a dois do Arsenal.

Contudo, ainda este sábado, o adversário do Sporting na Liga Europa recebe o Bournemouth, penúltimo classificado da Premier League.

Por seu lado, o Newcastle reforçou a crise de resultados, somando a segunda derrota seguida e o quinto jogo consecutivo sem vencer - o último triunfo para o campeonato foi em 15 de janeiro.

Os magpies seguem no quinto posto, com 41 pontos, mas podem ultrapassados por Liverpool e Fulham, de Marco Silva, no decorrer da ronda.