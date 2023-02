Manchester City vence em casa do Arsenal e já sonha com nova revalidação do título

O Manchester City saiu ganhador da cimeira desta quarta-feira em Londres, contra o Arsenal, jogo em atraso da 12.ª jornada da Liga inglesa de futebol, que deixa as duas equipas igualadas em termos de pontos na frente da classificação.

O Arsenal tem um jogo a menos, mas os critérios de desempate vão colocando os citizens na liderança, pela diferença de golos global.

Os londrinos lideraram o campeonato durante 20 jornadas consecutivas, posto que cedem, com 23 rondas disputadas, ao campeão em título, esta quarta-feira com Bernardo Silva (viu cartão amarelo) e Rúben Dias a titulares.

O destaque, no entanto, vai todo para o norueguês Erling Haaland, o poderoso avançado dos azuis celestes, que chega aos 26 golos - um impressionante recorde que iguala, desde já, os golos marcados por Sergio Aguero em 2014/2015.

Volvidas 21 jornadas, o City volta a comandar a prova e consegue-o com todo o mérito, com todas as suas estrelas a render bem e com golos de Kevin de Bruyne (24), Jack Grealish (72) e Erling Haaland (82).

OOOOH KEVIN DE BRUYNE



@premierleague | @Arsenal 0 x 1 @ManCity#PremierELEVEN pic.twitter.com/zbA5f2BrCD - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 15, 2023

Pastilha do Dr. Grealish lá para dentro



@premierleague | @Arsenal 1 x 2 @ManCity#PremierELEVEN pic.twitter.com/qzFZT9LvkJ - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 15, 2023

HAALAND em modo bicho



@premierleague | @Arsenal 1 x 3 @ManCity#PremierELEVEN pic.twitter.com/6QJvBarjJP - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 15, 2023

Os gunners só estiveram a nível interessante no primeiro tempo, que fechou com empate, consequência do golo de Saka, aos 42, de grande penalidade.

SAKA Bola para um lado, guarda-redes para o outro como deve ser



@premierleague | @Arsenal 1 x 1 @ManCity#PremierELEVEN pic.twitter.com/8zlGQebu2G - ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 15, 2023

O português Fábio Vieira entrou aos 83 minutos, logo depois do golo de Haaland, quando já não havia grande coisa a fazer.

Vindo de três encontros sem marcar, o norueguês terminou com as veleidades de empate para os pupilos de Mikel Arteta, que volta a cair ante o seu mestre, Pep Guardiola.

O City parece, finalmente, encarreirado para o que pode ser a sua quinta Premier League em seis anos, com esta vitória de grande classe no Emirates Stadium de Londres.