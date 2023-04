Manchester City não precisou de Haaland para golear o Liverpool

O Manchester City goleou o Liverpool por 4-1 neste sábado, mas continua oito pontos atrás do Arsenal na liderança da Premier League, depois de Gabriel Jesus ter marcado por duas vezes na vitória dos gunners, também por por 4-1, sobre o Leeds.

No confronto entre as duas equipas que dominaram o futebol inglês nos últimos cinco anos, o Manchester City foi de uma classe à parte, apesar da ausência do seu avançado goleador Erling Haaland, devido a lesão.

O Liverpool saiu na frente do marcador, com o 23.º golo de Mohamed Salah na temporada, mas acabou derrotado no segundo tempo depois de Julian Alvarez ter empatado para o City ainda antes do intervalo.

Os homens de Pep Guardiola precisaram de menos de um minuto na segunda parte para chegar à frente, quando Kevin De Bruyne completou um cruzamento de Riyad Mahrez.

Ilkay Gundogan marcou o terceiro antes de Jack Grealish encerrar o seu melhor desempenho com a camisa do City com uma boa finalização para o 4-1.

"Agora é o Jack que pretendemos. Os adeptos do Aston Villa conhecem este Jack", disse Guardiola sobre Grealish, que custou cerca de 100 milhões de libras em 2021.

"Nada mudou, é só uma questão de acreditar que faço parte disto e posso estar aqui", referiu o jogador.

A derrota dececionante é outro golpe nas esperanças do Liverpool em terminar entre os quatro primeiros, com a equipa de Juergen Klopp a cair para o oitavo lugar na tabela.

Sétimo céu para o Arsenal

O Arsenal não sentiu a pressão do City e bateu o Leeds com dois golos de Gabriel Jesus.

Na ausência de Bukayo Saka, Jesus assumiu a responsabilidade na cobrança de um penalti e abriu o placard 10 minutos antes do intervalo.

Jesus ficou fora dos relvados por três meses depois de ter contraído uma lesão no joelho no Campeonato do Mundo, mas o regresso do ex-atacante do City à ação pode ser chave para negar ao seu antigo clube o quinto título em seis anos.

O brasileiro marcou o seu segundo golo no jogo depois de Ben White ter aumentado a vantagem do Arsenal no início do segundo tempo.

Rasmus Kristensen reduziu para o Leeds, mas Granit Xhaka fechou o placard para o Arsenal, que conquistou sete vitórias consecutivas no campeonato pela primeira vez sob o comando de Mikel Arteta.

O regresso vitorioso de Roy Hodgson

O regresso do veterano técnico Roy Hodgson ao Crystal Palace deu a primeira vitória dos Eagles em 2023, com o gol de Jean ​​​​​​​Philippe-Mateta aos 94 minutos a permitir vencer o Leicester por 2 a 1 em Selhurst Park.

Os Foxes pareciam a caminho de uma vitória muito necessária quando o português Ricardo Pereira disparou para o golo, aos 56 minutos. Mas um autogolo de Iversen e um golo de Mateta, aos 90+4' operaram a reviravolta.

Reviravolta conseguiu também o Bournemouth para bater o Fulham de Marco Silva, por 2-1. Nottingham Forest e Wolverhampton empataram a 1-1, enquanto Brighton e Brentford empataram a 3-3,