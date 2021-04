Mais uma medalha para Portugal. Bárbara Timo de bronze

Bárbara Timo bateu a croata Cvjetko no combate pela medalha de bronze nos Europeus de Judo de Lisboa, na categoria -70 Kg, e ganhou um lugar no pódio. A luso-brasileira acabou o combate em lágrimas e lesionada no braço direito, tendo a adversária sido castigada com a derrota por uma manobra irregular que acabou por magoar a judoca do Benfica.

É a terceira medalha de Portugal nos Europeus de Judo de Lisboa, depois de Telma Monteiro (ouro nos -57 kg) e João Crisóstomo (bronze nos -66 Kg).

A vice-campeã mundial de -70 kg conquistou um lugar na luta pelo bronze depois de vencer a espanhola Maria Bernabeu, por ippon, no seu terceiro combate na Altice Arena. Antes a número 14.ª do mundo tinha batido a húngara Szabina Gercsak, 35.ª, com um waza-ari a 24 segundos do final, perdeu com a holandesa Kim Polling, tetracampeã europeia e terceira do mundo, por ippon.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Neste último combate, já na repescagem, a judoca portuguesa, de origem brasileira, era favorita, e poucos segundos bastaram para fazer um primeiro waza-ari a Bernabeu (17.ª), e, depois, um segundo, com 1,36 minutos de combate, com respetivo ippon.

(em atualização)