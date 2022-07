Mais de 20 mil na Luz para ver treino aberto do Benfica

O Benfica abriu este domingo as portas do Estádio da Luz para o treino e os adeptos responderam em massa. Não era dia de jogo, mas podia ser, com mais de 20 mil nas bancadas para ver pela primeira vez algumas caras novas do plantel (Ristic, Musa, Bah e David Neres) e o treinador alemão Roger Schmidt.

Para agradar os adeptos, o técnico orientou uma peladinha, com os jogadores divididos em duas equipas. No final ganhou a que atuou de colete, por 4-0, com golos de Henrique Araújo, João Mário (dois) e António Silva. Registo ainda para Musa (reforço ex-Boavista), que a determinada altura deixou o relvado devido a lesão. Além de João Mário, que se destacou com dois golos, ficaram alguns bons apontamentos do extremo brasileiro David Neres.

Na peladinha, alinharam pela equipa de coletes Helton Leite, Gilberto, António Silva, Morato, Grimaldo, Weigl, Florentino, David Neres, Rafa, João Mário e Henrique Araújo. Já pela equipa sem coletes jogaram Samuel Soares, Bah, André Almeida, Tomás Araújo, Gil Dias, Meité, Paulo Bernardo, Diogo Gonçalves, Tiago Gouveia, Chiquinho e Musa.

Durante o jogo, também entraram André Gomes, Ristic, Martim Neto, Diego Moreira, Pizzi e Rodrigo Pinho, numa partida dividida em quatro partes de cerca de 12 minutos cada e em que os futebolistas iam trocando de equipas nas pausas para a hidratação.

De acordo com a contabilidade do Benfica, assistiram ao treino na Luz 23.470 adeptos, o que representa um recorde, pois nunca antes um treino no palco das águias tinha tido tanta assistência. À entrada para o relvado, no início da sessão, os futebolistas foram recebidos com uma grande ovação, à qual retribuiram com uma vénia. O final do treino, antes dos jogadores recolherem aos balneários, foi assinalado com o hino do Benfica.

O plantel do Benfica parte no final desta semana (sexta-feira) para Inglaterra, onde será realizado um estágio em Saint George Park, até 14 de julho. A equipa marcará depois presença no Troféu do Algarve e tem agendado jogos com o Nice e o Fulham, a 15 e 17 de julho.

A pré-época do Benfica prosseguirá com mais dois desafios. O primeiro, na Suíça, em Genebra, com o Athletic Bilbao, no dia 22 de julho. E depois a apresentação aos sócios está agendada para o dia 26 de julho, no Estádio da Luz, diante do Newcastle para a disputa da Eusébio Cup.