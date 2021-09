A manhã e quarta-feira há uma jornada de Liga dos Campeões como há muito não se via envolvendo clubes portugueses. Sporting, FC Porto e Benfica vão defrontar alguns dos maiores tubarões do futebol europeu na segunda jornada da fase de grupos da Champions. Os leões defrontam na Alemanha o Borussia Dortmund (amanhã, 20h00, Eleven Sports), os dragões recebem o Liverpool (20h00, TVI) e o Benfica defronta na Luz o Barcelona (quarta-feira, 20h00, Eleven Sports). Jogos teoricamente de grau muito elevado diante de três adversários que no passado já conquistaram a prova milionária.

Juntos, os plantéis de Dortmund, Liverpool e Barcelona estão avaliados em 2,122 mil milhões de euros. Um valor que contrasta com os 748,7 milhões do agregado de mercado dos plantéis dos três grandes portugueses. Só a equipa do Liverpool vale mais do que Sporting, FC Porto e Benfica juntos.