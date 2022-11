Manifestação "3 em 1". O que reivindicava o invasor de campo do Portugal-Uruguai

Um adepto invadiu o campo durante o jogo de Portugal com uma bandeira com as cores do arco-íris (símbolo da comunidade LGBTI+) e mensagens a pedir Paz para a Ucrânia e respeito para as mulheres iranianas.

A invasão aconteceu no início da segunda parte do jogo com o Uruguai, interrompendo momentaneamente o jogo. Apesar da realização da transmissão televisiva do encontro da segunda jornada do grupo H não ter emitido a correria do adepto pelo relvado, as imagens captadas pelos fotógrafos presentes no Estádio Lusail Iconic permitem ver que, além da bandeira multicolor, o homem em causa tinha uma camisola com o símbolo do Super Homem com uma mensagem escrita - Save Ukraine (salvem a Ucrânia) - na parte frontal e uma outra, na parte de trás a dizer - Respect for iranian whoman (Respeito pelas mulheres iranianas).

O adepto acabou por deixar a bandeira cair e foi o árbitro da partida... o iraniano Alireza Faghani que a recolheu.