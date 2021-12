Lyon e Paris FC excluídos da Taça de França devido as confrontos entre adeptos

Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, e Paris FC, do segundo escalão, foram excluídos da atual edição da Taça de França devido a confrontos entre adeptos das duas equipas, anunciou esta segunda-feira a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Em 17 de dezembro, num duelo dos 32 avos de final, no estádio do Paris FC, o encontro foi suspenso ao intervalo, quando estava 1-1, depois de confrontos nas bancadas, que levaram mesmo à invasão do relvado. Um adepto e um polícia ficaram feridos.

Numa temporada em que têm sido recorrentes os incidentes nos estádios franceses, a FFF, em comunicado, explicou que este caso "tinha que ser tratado de forma exemplar" e excluiu mesmo os dois clubes da competição.

O Lyon foi igualmente multado em 52 mil euros e está impedido de ter adeptos nos jogos fora em todas as provas nacionais até final da temporada.

Por seu lado, o Paris FC terá que cumprir cinco jogos à porta fechada e foi punido com uma multa de 10 mil euros.