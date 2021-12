Luís Neto renova com o Sporting até 2023

Luís Neto e o Sporting prolongaram o contrato que liga o defesa central internacional português ao clube por mais uma temporada, até 30 de junho de 2023. Neto, de 33 anos, chegou aos leões no início da temporada 2019-20, proveniente dos russos do Zenit São Petersburgo.

"Sei que posso continuar a ajudar muito dentro e fora de campo. Renovo por mais um ano, sabendo que sou leão para a vida toda", afirmou o defesa, natural da Póvoa de Varzim, que cumpriu a sua formação no emblema poveiro, tendo ainda vestido as camisolas de Nacional e dos italianos do Siena.

"Sinto uma felicidade extrema. Fiquei muito feliz pela vontade demonstrada por toda a estrutura, que veio ao encontro da minha vontade de continuar a fazer parte deste projeto", confessou um dos capitães do Sporting. Segundo o internacional português, o clube vive um "bom momento" e por isso quis prolongar "por mais um ano esta experiência e esta aventura", quando leva 13 jogos esta época, de um total de 63 desde que chegou ao clube, em 2019.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sem "nunca facilitar", agradeceu ao presidente, Frederico Varandas, mas também ao diretor desportivo, Hugo Viana, e ao treinador, Rúben Amorim, lembrando outros jogadores experientes, do guarda-redes espanhol Adán, o capitão uruguaio Coates e o marroquino Feddal. "Cabe-nos a nós ser o suporte e fazer com que os miúdos consigam mostrar o seu potencial, e mostrar-lhes que todos os dias é dia de fazer melhor e ganhar algo", explicou Neto.

Apesar de renovar por mais um ano, garantiu ainda que já é "leão para a vida toda" e que o plantel vai tentar "o máximo possível em todas as competições" esta época, ainda que a postura seja a de ir "jogo a jogo".

Com 19 internacionalizações, e presenças no Mundial 2014 e na Taça das Confederações de 2017, Neto conta no seu historial com um campeonato nacional, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira, todos conquistados pelo Sporting. Ao serviço do Zenit, celebrou dois títulos nacionais, uma Taça da Rússia e duas Supertaças.