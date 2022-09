Luís Figo participa num jogo de futebol a gravidade zero.

Na segunda-feira, Luís Figo participou numa partida de futebol que decorreu a 6166,1 metros de altitude. O ex-jogador participou no jogo a gravidade zero com um grupo de adeptos de futebol num campo de futebol de 75 metros quadrados montado dentro dum avião.

O jogo entre as nuvens foi composto por duas equipas de quatro jogadores, incluindo Luís Figo, que entrou no Livro de Recordes com o título de "Jogo de Futebol de Alta Altitude num Voo Parabólico".

O ex-jogador Luís Figo entrou para o Livro dos Recordes após fazer uma partida a mais de 6 mil metros de altitude.pic.twitter.com/LhSqOKvV8X - FutebolNews (@realfutebolnews) September 27, 2022

"O futebol transcende fronteiras e une pessoas em todo o mundo. Já joguei em estádios onde a atmosfera elétrica suscita emoções que atravessam culturas e nacionalidades; esta foi exatamente a mesma experiência que tive ao jogar este belo jogo a 6000 metros acima do solo com um grupo de fanáticos do futebol destemidos levando a sua paixão pelo desporto a alturas sem precedentes", disse Luís Figo.