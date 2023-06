Luis Enrique ultrapassa Sérgio Conceição na corrida ao banco do PSG

Luis Enrique vai, ao que tudo indica, ser o próximo treinador do Paris Saint-Germain, depois da administração do clube francês ter estado em conversações com Sérgio Conceição, técnico do FC Porto, para avaliar se poderia assumir o cargo.

A garantia foi dada este domingo pelas edições online dos jornais L'Équipe e Le Parisien, sendo que ambos acrescentam mesmo que o antigo selecionador espanhol, de 53 anos, está próximo um acordo com os parisienses, faltando apenas acertar a duração do contrato, que em princípio será de dois anos,e os nomes que vão compor a equipa técnica. Aliás, o PSG pretende mesmo apresentar Enrique ainda esta semana como timoneiro de um novo projeto que já não terá Messi.

Assim sendo, Sérgio Conceição está cada vez mais próximo de continuar no comando do FC Porto, cumprindo assim o ano de contrato que ainda tem. É que, depois de ter estado na lista de potenciais treinadores do Nápoles, que entretanto escolheu o francês Rudi Garcia - ex-treinador do Al Nassr de Cristiano Ronaldo -, agora foi a vez de o Paris Saint-Germain ter optado por Luis Enrique, técnico que estava desempregado, depois de ter deixado o comando da seleção espanhola, após o Mundial do Qatar, que se realizou em dezembro.

Foi já depois de terem fracassado as negociações entre o PSG e o alemão Julian Nagelsmann que o nome de Sérgio Conceição surgiu como um dos preferidos para suceder ao francês Christophe Galtier, que na última época conduziu o clube ao título de campeão de França apesar de uma caminhada cheia de turbulência e de casos disciplinares.

O empresário Jorge Mendes estaria a conduzir o processo negocial do treinador português com o PSG, mas o facto de Conceição ter uma cláusula de rescisão no valor de 18 milhões de euros no seu contrato, complicou as hipóteses de ser o escolhido, uma vez que Luis Enrique se apresentou como treinador livre e com um currículo muito bom ao nível de clubes, sobretudo quando esteve ao serviço do Barcelona, entre 2014 e 2017. Durante esse período mostrou qualidades na gestão de estrelas como Neymar (que pode reencontrar em Paris), Messi, Luis Suárez, entre outros. Além disso, no clube catalão conquistou uma Liga dos Campeões, tão ambicionada pelos responsáveis do PSG, além de duas Ligas espanholas, três Taças do Rei, um Campeonato do Mundo de clubes, uma Supertaça Europeia e uma Supertaça de Espanha.

Pinto da Costa aliviado

Quem terá ficado, por certo, satisfeito com a opção feita pelo Paris Saint-Germain foi o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, que vai entrar para o último ano de mandato à frente dos destinos do clube. Nesse sentido, será fundamental manter Sérgio Conceição no comando da equipa, uma vez que lhe garante maiores possibilidades de sucesso desportivo e, consequentemente, uma menor força da oposição na corrida às urnas.

Assim sendo, a sétima época de Conceição no comando técnico do FC Porto representa um importante trunfo para o líder do clube e a garantia de que terá um equipa competitiva para lutar por títulos, afinal são já 10 competições conquistadas nas seis épocas à frente dos dragões, além de boas participações da Liga dos Campeões.