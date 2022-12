Luis Enrique deixa comando da seleção espanhola. Segue-se Luis de la Fuente

O treinador Luis Enrique vai deixar o comando técnico da seleção espanhola de futebol, após o fim do contrato que vigorava até ao Mundial2022, confirmou esta quinta-feira a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). Sucede-lhe Luis de la Fuente, até agora selecionador de Espanha de sub-21.

"A RFEF quer agradecer o trabalho de Luis Enrique e de toda a sua equipa técnica à frente da seleção nacional durante os últimos anos", lê-se no comunicado hoje divulgado pelo organismo, dois dias depois da eliminação no Mundial2022.

A Espanha foi afastada do Campeonato do Mundo por Marrocos, adversário de Portugal nos quartos de final, após o empate 0-0 no tempo regulamentar e no prolongamento, desfeito no desempate através de grandes penalidades (3-0).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A direção desportiva da RFEF apresentou ao presidente um documento em que se determina o arranque de um novo projeto para a seleção espanhola de futebol, com o objetivo de continuar o crescimento alcançado nos últimos anos graças ao trabalho realizado por Luis Enrique e pelos seus colaboradores", prossegue o comunicado.

O treinador Luis de la Fuente, até agora selecionador de Espanha de sub-21, vai comandar a seleção principal espanhola. "A RFEF elegeu Luis de la Fuente como novo selecionador nacional. O diretor desportivo, José Francisco Molina, apresentou um documento ao presidente, Luis Rubiales, no qual recomenda a eleição do treinador, até agora selecionador de sub-21, para liderar a nova etapa que começa depois do Mundial2022, que decorre no Qatar", detalha a federação.

Luis Enrique, de 52 anos, chegou à 'roja' em julho de 2018, quando sucedeu a Fernando Hierro, numa experiência que interrompeu durante cinco meses, devido a problemas familiares, em 2019.

O asturiano, que já treinou as equipas do FC Barcelona, FC Barcelona B, Roma e Celta de Vigo, levou a seleção espanhola a duas 'final four' da Liga das Nações, tendo perdido a final frente à França em 2021, e às meias-finais do Euro2020, quando 'caiu' diante da Itália, por 4-2 nas grandes penalidades, depois da igualdade 1-1.

"A RFEF deseja energicamente a melhor das sortes a Luis Enrique e à sua equipa de trabalho nos seus futuros projetos profissionais. O técnico leva o carinho e a admiração dos seus colaboradores na seleção e em toda a federação, que será sempre a sua casa", remata o organismo que tutela a modalidade em Espanha.