Luis Díaz testa positivo à covid-19 e falha clássico com o Benfica

O extremo portista Luis Díaz testou positivo à covid-19 e vai falhar o clássico desta quinta-feira (21.00) com o Benfica, no Estádio do Dragão, avança o Record.

O atacante colombiano estava a viver um grande momento de forma, uma vez que leva 14 golos e quatro assistências em 24 jogos oficiais disputados esta época.

No clássico da última quinta-feira, também no Dragão mas para a Taça de Portugal, Luis Díaz fez a assistência para o 3-0, apontado pelo brasileiro Evanilson.

Do lado do Benfica, o lateral esquerdo Grimaldo também vai ficar fora do clássico devido a um teste negativo à covid-19. Também desfalcam as águias os defesas centrais Lucas Veríssimo (lesão) e Otamendi (castigo) e o avançado Darwin (lesão).

O jogo entre FC Porto e Benfica, da 16.ª jornada da I Liga, realiza-se na quinta-feira, pelas 21.00, no Estádio do Dragão, no Porto, com Conceição de volta ao banco dos dragões, após castigo, e Nélson Veríssimo em estreia nas águias.