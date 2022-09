Lucas Veríssimo e João Victor de regresso aos treinos do Benfica

Os defesas centrais brasileiros Lucas Veríssimo e João Victor iniciaram a "reintegração progressiva" após lesões nos trabalhos da equipa de futebol do Benfica, que voltou hoje aos treinos após cinco dias de folga.

"No Seixal, os atletas disponíveis realizaram três sessões de treino e, para além da notória entrega, destaque para a reintegração progressiva de João Victor e Lucas Veríssimo a cumprirem os respetivos planos de recuperação", informou o clube.

João Victor, contratado no verão ao Corinthians, ainda não se estreou pelos encarnados, devido a uma lesão no tornozelo direito, enquanto Lucas Veríssimo regressa de uma paragem de quase 11 meses, após lesão grave no joelho direito, em novembro de 2021.

O plantel benfiquista regressou hoje aos trabalhos, depois do treinador Roger Schmidt ter dado folga aos jogadores, num momento em que a equipa de futebol lidera a I Liga de futebol e tem duas vitórias em dois jogos na Liga dos Campeões.

A semana é de paragem competitiva para os clubes, devido aos compromissos de seleções, com o Benfica a ter ainda, até 28 de setembro, alguns internacionais ao serviço das respetivas equipas nacionais, em jogos particulares e oficiais.

No total são 12 jogadores nas seleções, nomeadamente João Mário e Gonçalo Ramos (Portugal), Otamendi e Enzo Fernández (Argentina), Vlachodimos (Grécia), Aursnes (Noruega), Bah (Dinamarca), António Silva, Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Samuel Soares (Sub-21 de Portugal) e Diego Moreira (Sub-19 de Portugal).

O próximo compromisso do Benfica está agendado para sábado, com a visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da oitava jornada da I Liga, antes de receber o PSG, na terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.