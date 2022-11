Lucas Hernández já foi operado e falha o resto da temporada

O defesa francês Lucas Hernández já foi operado ao joelho direito em Innsbruck, na Áustria, depois de se ter lesionado com gravidade no Mundial 2022, informou o Bayern Munique.

"Após a sua rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, Lucas Hernández foi operado com sucesso hoje à noite em Innsbruck, pelo professor Christian Fink", referiu o clube do jogador.

@LucasHernandez foi operado com sucesso na noite desta quinta após romper o ligamento cruzado do joelho direito. Ele iniciará o processo de recuperação em Munique nos próximos dias.



Que você volte ainda mais forte, Lucas ❤️

Na mesma nota, o Bayern Munique adianta que o defesa vai iniciar a recuperação nos próximos dias, já em Munique.

Tendo em conta a lesão - que implica um tempo de recuperação longo -, o jogador estará de fora do Mundial do Qatar e falha assim o que resta da temporada.

Lucas Hernández foi titular no primeiro jogo da França no Mundial, no triunfo por 4-1 diante da Austrália, mas acabou por sair logo aos 13 minutos, devido a esta lesão grave, sendo substituído pelo seu irmão Théo Hernández, jogador do AC Milan.